Экс-игрок Челси назвал ключевую проблему Мудрика: "Его ноги работают быстрее мозга"
Бывший защитник Челси Джейсон Канди поделился впечатлениями от игры украинского вингера Михаила Мудрика.
"Всем, пожалуй, пришлось играть с быстрыми футболистами. Поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот такой Михаил Мудрик.
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Его ноги работают быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры", – цитирует экс-защитника The Chelsea Chronicle.
Михаил Мудрик в текущем сезоне сыграл за лондонцев в 15 матчах во всех турнирах. В активе украинца два гола и две результативные передачи.
Напомним, Джейсон Канди в своей карьере выступал за Челси, Тоттенхэм, Ипсвич и Портсмут.
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