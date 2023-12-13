"Всем, пожалуй, пришлось играть с быстрыми футболистами. Поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот такой Михаил Мудрик.

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Его ноги работают быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры", – цитирует экс-защитника The Chelsea Chronicle.

Михаил Мудрик в текущем сезоне сыграл за лондонцев в 15 матчах во всех турнирах. В активе украинца два гола и две результативные передачи.

Напомним, Джейсон Канди в своей карьере выступал за Челси, Тоттенхэм, Ипсвич и Портсмут.

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