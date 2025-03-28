"Я не знаю, какое наказание ему грозит, но знаю, что он продолжает отстаивать свою невиновность. Единственное, что я могу ему сказать, это сосредоточиться на своем возвращении, не терять азарт быть тем игроком, которым он был не так давно", – сказал Муту в интервью The Telegraph.

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Напомним, в 2004 году Адриана Муту был дисквалифицирован на семь месяцев, из-за следов кокаина в организме. Футболист долгое время судился с Челси по поводу досрочного расторжения контракта, в итоге, румына обязали заплатить клубу 17,2 миллиона евро.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик был отстранен от игр и тренировок команды из-за положительного теста на допинг. По информации СМИ, в анализах футболиста обнаружили запрещенный препарат мельдоний. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за свой клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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