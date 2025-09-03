– Он действует достаточно уверенно, хотя ошибки случаются. Бывало, что его даже тренер защищал перед журналистами. Был момент против Фенербачхче, когда Анатолий ошибся, выпустил мяч из рук в ворота, но повезло – арбитр зафиксировал офсайд. Кредит доверия к Трубину есть, однозначно. Бруно Лаже в него точно верит, а ошибаются все игроки. В Португалии любят украинцев. Я был первым, кто оставил след и отношение к нам до сих пор очень хорошее.

– Если сравнить Трубина с его предшественником Влаходимосом, то в чью пользу это будет?

– Влаходимос выигрывал с Бенфикой чемпионат, а Трубину пока этого не удалось. Но у Анатолия есть преимущество – он намного лучше играет ногами, чем грек. А кто из них лучше, я не могу сказать, их некорректно сравнивать.

– Какие в Бенфике зарплаты, интересно, сколько получают Трубин и Судаков?

– Я читал в прессе, что Трубин получает около двух миллионов евро. Судаков получал такие же деньги в Шахтере, но чистыми, в Португалии очень большие налоги, почти 40% от зарплаты. Сколько будет получать Судаков в Бенфике, я не знаю, пока не встречал такую информацию в СМИ.

– Трубин играет в Бенфике уже два года. Вам удалось с ним познакомиться?

– Я Трубину писал СМС, звонил, но он не берет трубку и не отвечает. Я так понимаю, что не хочет. Машину его часто вижу на стоянке возле стадиона. Кстати, она у него на харьковских номерах, хотя он не оттуда, а я родом из Харькова. Через клуб я не пытался познакомиться с Трубиным. Если бы он хотел, то уже вышел бы на контакт. Я же не могу его заставить, – цитирует Кандаурова Украинский футбол.

Напомним, что полузащитник Шахтера Георгий Судаков недавно перешел в Бенфику в аренду с обязательным пунктом выкупа контракта и отныне является одноклубником Анатолия Трубина.

