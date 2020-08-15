Экс-игрок Барселоны возглавил китайский клуб вместо Донадони

В китайской Суперлиге будет работать еще один тренер из Европы.

Экс-тренер телявивского Маккаби Хорди Кройф возглавил Шэньчжэнь, сообщает официальный сайт китайского клуба.

Донадони покинул Шэньчжэнь

46-летний специалист сменил на тренерском мостике Роберто Донадони – экс-тренер сборной Италии был уволен 11 августа из-за неудовлетворительных результатов. Кройф прилетит в Китай 16 августа, однако вынужден будет провести две недели на карантине. Последним местом работы нидерландского наставника была сборная Эквадора, которую он покинул месяц назад.

К слову, Кройф уже имеет опыт работы в китайской Суперлиге – в сезоне 2018/19 он тренировал местный Чунцин Лифан.

Напомним, в свое время Хорди в статусе игрока выступал в УПЛ – с 2006 по 2008 годы он защищал цвета донецкого Металлурга, проведя в составе украинской команды 28 поединков.

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