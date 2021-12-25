Тодибо устроил рождественские каникулы для игроков команды Лилас. Жан-Клер оплатил двухдневное пребывание во Французской Ривьере для 15 юных футболистов и 5 взрослых, сопровождавших делегацию.

"Я лучше буду играть в низших лигах Франции, чем сидеть в запасе Барселоны", – Тодибо

По информации RMC Sport, Тодибо позаботился обо всем: билеты на самолет, отель, подарки и приглашения на матч Ницца – Ланс (2:1). "Никогда нельзя забывать, откуда вы. Для меня было важно сделать что-то для детей, играющих в моем бывшем клубе. Я давно этого хотел. Надеюсь, они были так же счастливы, как и я, что мне удалось привезти и организовать все", – сказал футболист.

К слову, Тодибо до 16-летнего возраста выступал за Лилас. Затем игрок перебрался в систему Тулузы, где его заметила Барселона. У него почти не было шансов закрепиться в столице Каталонии (всего 5 матчей). После ряда аренд Ницца выкупила его контракт у "сине-гранатовых".

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