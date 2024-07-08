Алькантара решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет. Об этом испанский полузащитник сообщил в своих социальных сетях. Он провёл успешную карьеру, которая в последние годы застопорилась из-за многочисленных травм.

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"Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за время, которым насладился сполна. Спасибо тебе, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути", – написал Алькантара.

В своей карьере Тьяго выиграл 4 чемпионства Ла Лиги, 7 чемпионских титулов Бундеслиги, 2 Лиги чемпионов и ряд национальных Кубков. Будучи игроком Барселоны, Баварии и Ливерпуля, он провёл 46 матчей за сборную Испании.