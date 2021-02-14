Эду Бедиа отличился неоднозначным поступком в поединке между клубами Ченнаи и Гоа (2:2) в чемпионате Индии.

Испанский полузащитник в одном из эпизодов укусил соперника за живот – тот начал корчиться от боли. Перед этим оба оказались на газоне в результате борьбы, сообщает ABC.

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Интересно, что после матча Бедиа отрицал факт укуса, мол так показалось только по телевизору. Сам матч завершился боевой ничьей 2:2, а Эду может получить серьезную дисквалификацию, как это было с Луисом Суаресом после аналогичных действий в отношении Джорджо Кьеллини в 2014 году. Тогда аргентинец получил дисквалификацию на 4 месяца.

Заметим, "последователь" Суареса является воспитанником Расинга. Сезон 2013/14 Эду Бедиа провел в Барселоне Б в Сегунде. Также играл за ряд испанских и один немецкий коллективы.

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