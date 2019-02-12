Экс-игрок Атлетико Ткачук: У меня был конфликт с Гризманном, но я покинул клуб не из-за него

Полузащитник Левадии Юрий Ткачук рассказал, почему не заиграл в Мадриде.

"Правда ли, что я ушел из Атлетико через Гризманна? У меня был конфликт с Гризманном, но я не поэтому покинул мадридский клуб. Это уже наши журналисты, любители украсить. Была ситуация, но это рабочий момент.

Ткачук: Не заиграл в Атлетико из-за языка и Гризманна

Но ушел не из-за этого. У меня сразу была договоренность. Я подписал контракт с Атлетико, потому что это Атлетико. Но в лиге, в которой они играли, без шансов было. Если бы кто-то другой, сказал бы: "Давайте, до свидания".

Была договоренность, если Атлетико Б не попадет в Сегунду, я иду в аренду. Так и произошло", – рассказал Юрий Ткачук для SPORT TRAVELER UA.

"Поки президент стріляв по слонах, я перейшов у "Атлетіко". Як Юрій Ткачук тренувався із Грізманном і бігав у бронежилеті