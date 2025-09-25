Билли Вигар трагически погиб, получив травму головы во время недавнего матча за Чичестер Сити. Как информирует The Mirror, в минувшие выходные в матче против Уингейт энд Финчли он серьезно ударился головой, врезавшись в бетонную стену. Это произошло, когда Вигар пытался удержать мяч от вылета за пределы поля.

Игра была немедленно остановлена, и на место происшествия была вызвана скорая помощь. Футболист был введен в искусственную кому и перенес операцию, чтобы повысить шансы на выздоровление. Хотя это помогло, травма оказалась для него слишком серьезной, и он умер утром в четверг.

Вигар никогда не выходил на поле в составе первой команды "канониров", но был основным игроком в командах до 18 лет и Премьер-лиги 2.

