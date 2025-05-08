5 марта у Коррина произошел неожиданный инсульт и кровоизлияние в мозг, вследствие чего его тело длительное время находилось без сознания, а затем он трагически умер. Об этом информирует Daily Mail.

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Брукс-Мид жил на Кипре после завершения карьеры в клубном футболе, но продолжал играть на международном уровне и, вероятнее всего, принял бы участие в отборочных матчах чемпионата мира КОНКАКАФ за сборную Монтсеррата, за которую сыграл 23 матча.

Отметим, что дядя Коррина Рафаэль Мид в 80-х годах поиграл за Арсенал и Бетис. Сам Брукс-Мид поиграл за Фулхэм, Уимблдон и ряд малоизвестных команд, большая часть которых представляет Кипр.

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