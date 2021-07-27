Экс-игрок Александрии пьяным за рулем снимал бесстыдные видео – СМИ нашли российский след
Бывший польский форвард Давид Янчик подавал большие надежды, но похоронил свою карьеру в бутылке.
"Польский Руни" – так называли Янчика в расцвете его карьеры, но, похоже, Давид забрал у скандального англичанина только его худшие таланты.
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Недавно, Янчик в своем Insragram опубликовал видео, где он управляет машиной, щеголяя своим состоянием: "Я пьян и меня это устраивает". Этого Давиду оказалось мало и он начал на камеру демонстрировать свои ягодицы.
Польские СМИ сообщают, что в 2007-м Давид был одним из самых перспективных футболистов у себя на родине, но все изменил трансфер в московский ЦСКА, после которого у игрока начались проблемы с алкоголем и ранний упадок карьеры. Напомним, в 2011 году Янчик даже успел поиграть в Украине за Александрию.
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