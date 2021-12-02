Накануне в прессе появились слухи, что бывший полузащитник сборной Украины может трудоустроиться в одесском клубе. Ему вроде бы предлагали место в новом тренерском штабе.

Революция в Черноморце: "моряки" могут получить новых владельцев - отказ от "динамовского" вектора

Кирилл уже опроверг эту информацию. "Впервые об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с Черноморцем. Выходит, что теперь они добрались и до меня", – цитирует Ковальчука Meta-ratings .

Напомним, Кирилл в феврале прошлого года завершил карьеру футболиста. Последним его клубом был казахский Ордабас ы , а в Украине он поиграл за Черноморец, Металлист и Таврию-Симферополь.

"Росіяни просто залізли у нашу країну": екс-форвард Зорі – про Вернидуба, жах у Слов’янську і загибель батька на фронті