Экс-полузащитник Манчестер Сити Джоуи Бартон признан виновным в избиении своей жены, сообщает Mirror. Инцидент произошел в 2021 году, но слушания завершились только сейчас. Суд установил, что Бартон нанес жене несколько ударов по лицу, нанеся ей серьезные травмы.

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Так, по решению суда Бартон был признан виновным. Экс-футболист получил 12 недель условного срока. Такое решение объясняется тем, что как Джоуи, так и его жена Джорджия, в момент инцидента были в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати, во время слушания Джорджии Бартон не удалось подтвердить факт того, что все ее травмы – это следствие ударов Джоуи. В частности, предполагалось, что львиная доля повреждений вызвана падениями женщины из-за алкогольного состояния.

Сам же Бартон заявлял, что не совершал физическое насилие над избранницей. Интересно, что экс-полузащитник был арестован той же ночью в их спальне. При этом, сразу был зафиксирован факт того, что 42-летний мужчина был пьян.

Напомним, в составе Манчестер Сити с 2002 по 2007 год он сыграл 150 матчей и забил 15 голов.

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