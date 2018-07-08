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Экс-хавбека Арсенала Эбуэ арестовали за поджог

19:54 27 Читати українською
Экс-хавбека Арсенала Эбуэ арестовали за поджог
Эммануэль Эбуэ / Фото: Sky Sports

Друзья экс-футболиста обеспокоены его психическим здоровьем.

В Англии арестовали бывшего защитника лондонского Арсенала Эммануэля Эбуэ, он был задержан полицией за поджог и непристойные ругательства, сообщает издание Mirror.

"В Турции я заработал 8 млн евро, 7 млн ​​из них перевел домой". Как Эбуэ от финала ЛЧ скатился на самое дно

Друзья 35-летнего ивуарийца беспокоятся за психическое здоровье Эбуэ. Они также не уверены, что бывший футболист может позволить себе юридическую защиту, так как он оказался без денег после развода.

Напомним, что Эбуэ сыграл за Арсенал 214 матчей с 2004-го по 2011-й годы. Он остался без команды после ухода из Сандерленда в апреле 2016 года. За "черных котов" Эбуэ так и не сыграл ни одного матча.

Теги
Англия Эммануэль Эбуэ Эммануэль Эбуэ
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