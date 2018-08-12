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Экс-хавбек Волыни забил в России гол на премию Пушкаша: "Так никогда не отличались Месси и Роналду"

14:50 372 Читати українською
Экс-хавбек Волыни забил в России гол на премию Пушкаша: "Так никогда не отличались Месси и Роналду"
Бикфалви празднует супергол

Хавбек Урала Эрик Бикфалви "нарисовал" настоящее произведение искусства в матче 3-го тура РФПЛ против московского Динамо.

На 54-й минуте матча румынский хавбек удивительным образом обработал мяч после передачи Димитрова, обыграл соперника, а вторым касанием взлета влупил в ближний угол без шансов для вратаря.

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Супергол экс-игрока Волыни мог принести Уралу первую победу в сезоне, однако екатеринбуржци позволили Динамо отыграться за пять минут до конца регламентированного времени игры (1:1).

Испанское издание AS считает, что Бикфалви должен быть номинирован на премию Пушкаша: "Месси и Роналду никогда так не забивали".

Отметим, что в свое время Бикфалви мог оказаться в донецком Шахтере. Луческу был очень заинтересован в приобретении румына, но переговоры между клубом и игроком не увенчались успехом.

В составе Волыни Виталия Кварцяного Бикфалви провел три сезона, сыграл 78 матчей и забил 28 голов.

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