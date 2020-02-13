Экс-хавбек Волыни признался, что отказал клубам Германии и Франции ради переезда в Китай

Бывший полузащитник луцкой Волыни Эрик Бикфалви рассказал, где мог играть после выступлений в чемпионате Украины.

"У меня был вариант поехать в чемпионат Франции, Германии после Украины, но я ушел в Китай. Возможно, и сейчас будет вариант, в футболе все возможно. Но мне 33. Надо доверять молодым, я дебютировал в высшей лиге Румынии в 18 лет, в идеале так должно быть с каждым игроком. Если, конечно, он соответствует уровню команды.

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В Китай сейчас не поеду. Через два года сын в школу пойдет, трудно. В Дубай можно, там более европейский менталитет. А в Китае я уже бывал, не понравилось. В США, Австралию тоже хорошо, там семье легче.

В Китае трудно было, Как-то накормили змеей, а я подумал, что курица. Еще личинки предлагали, я попробовал – гадость. А вратари их уплетали, как орешки! Протеина, говорят, там много", – сказал Бикфалви в комментарии Футбольный БлокЪ.

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