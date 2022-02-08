Бельгиец Муса Дембеле решил попрощаться с футболом и повесить бутсы на гвоздь.

Последним клубом 34-летнего Дембеле стал китайский Гуанчжоу Фули, в который он перебрался в конце 2019-го. Полузащитник решил не подписывать новый контракт и завершил игровую карьеру, сообщает HLN.be.

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Муса не делал громких заявлений о прощании с футболом. Дембеле вернулся в родной Антверпен и в ближайшее время будет отдыхать, проводя время в кругу семьи. Напомним, недавно карьеру футболиста завершил другой известный бельгиец – Томас Вермален.

Дембеле сыграл 82 матча за сборную Бельгии (5 голов) и стал бронзовым призером ЧМ-2018. На клубном уровне выступал за Беерсхот, Виллем II, АЗ Алкмар, Тоттенхэм и Фулхэм.

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