Украинский полузащитник Вячеслав Чурко продолжит карьеру в Металлист 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

Скрипник устроил грандиозную чистку в Металлисте 1925 – из клуба попросили сразу 8 игроков

31-летний футболист перебрался в харьковский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 2 сезона. В команде Виктора Скрипника игрок будет выступать под 11-м номером.

Напомним, Чурко – воспитанник Шахтера, на контракте в котором находился до июля 2021 года. За это время успел поиграть за Закарпатье, Мариуполь, Металлист, венгерскую Академию Пушкаша, итальянский Фрозиноне и Колос. С лета 2021-го стал полноценным игроком ковалевцев. Отправлялся в аренду в венгерский Мезекевешд.

В июле 2022-го перешел в Зарю, где по версии клуба был одним из инициаторов бойкота (из-за серьезной задолженности руководства перед футболистами). В прошлом сезоне провел за "черно-белых" 25 матчей (3 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошлого первенства Металлист 1925 финишировал в турнирной таблице УПЛ на последней строчке и вылетел в низший дивизион. В новом сезоне Скрипник и Ко будут бороться за возвращение в элиту в Первой лиге.

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