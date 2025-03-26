33-летний экс-полузащитник Александрии и Вереса Владислав Нехтий отныне будет играть в составе запорожцев, сообщает пресс-служба Металлурга.

Экс-звезда Руха и Вереса стал игроком команды Первой лиги

Условия контракта опытного игрока пока неизвестны. Кроме того, нет информации относительно финансовых деталей сделки. К слову, Нехтий является не просто экс-футболистом УПЛ. Свою карьеру Владислав начинал в академии донецкого Шахтера.

Что касается выступлений в Первой лиге, где и играет его новая команда, то Владислав тоже имеет хороший опыт. В частности, в первой части сезона он отметился четырьмя голевыми передачами за Кудривку, которая финишировала в Группе А Первой лиги на 5 месте.

Металлург же расположился на 3-й строчке группы Б, имея в своем активе 17 зачетных пунктов.

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