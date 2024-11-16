Украинский хавбек Вячеслав Танковский нашел себе новую команду, сообщает инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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По информации источника, 29-летний футболист присоединится к Заре, с которой уже несколько дней поддерживает форму.

Напомним, Танковский – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2012-м. На контракте в донецком клубе находился девять лет. Выступал в аренде за Зарю, Мариуполь и киевский Арсенал. В августе 2021-го перешел в Металлист (на вторую часть сезона Вячеслава одалживал СК Днепр-1). К Полесью присоединился летом 2023-го, став ключевым игроком команды. В прошлом сезоне провел за житомирцев 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

После прихода на тренерский мостик Имада Ашура Танковский оказался лишним и 6 сентября покинул клуб. С тех пор находился в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что игрока хочет неназванный израильский клуб. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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