Известный украинский полузащитник Владимир Приемов продолжит карьеру в Таврии-Симферополе, сообщает официальный сайт команды.

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Детали соглашения не сообщаются. Напомним, последним клубом 36-летнего игрока были Балканы, которые он покинул в декабре. В осенней части сезона Владимир стал лучшим бомбардиром команды, забив 11 голов.

К слову, Приемов, прежде всего, известен выступлениями за Шахтер, донецкий и запорожский Металлурги, Кривбасс, Металлист, Черноморец, Александрию и другие украинские и зарубежные клубы.

На зимнюю паузу Таврия-Симферополь ушла на седьмой строчке группы Б Второй лиги, имея в своем активе 30 очков.

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