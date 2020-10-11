"После крупного поражения от Франции, в поединке с Германией сборная Украины хотела реабилитироваться. Это было видно. "Сине-желтые" построили игру во второй зоне, чтобы легче выходил быстрый выход из обороны в атаку. И не раз это срабатывало, но если бы в конечной фазе получалось лучше распорядиться мячом, то результат вполне мог бы быть другим, учитывая еще и ошибки соперника в обороне.

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В первом тайме команда Андрея Шевченко выглядела компактно. Жаль только, что, по сути, первый опасный момент у наших ворот завершился пропущенным мячом. Произошла, считаю, некая расслабленность.

Даже несмотря на ослабленный состав, а теперь еще и без дисквалифицированного Малиновского, сборная Украины все равно может прыгнуть выше головы. Нам терять нечего. Думаю, главная задача состоит в том, чтобы лучше подготовиться к матчам чемпионата Европы, хотя хотелось бы задержаться и в элитном дивизионе Лиге наций... Уверен, что во встрече с испанцами сборная Украины постарается сыграть выше своих возможностей. Все ждут от наших ребят положительного результата", – резюмировал Ковалев в комментарии Команда№1.

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