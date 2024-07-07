Полузащитник Игорь Харатин стал игроком Колоса, сообщает ТаТоТаке. Он присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года.

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Ранее у Игоря было предложение переехать в чемпионат Казахстана. Услуги 29-летнего украинца были предложены казахскому клубу Елимай, ведь тот хочет усилить полузащиту команды.

Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. После 2 лет в Ференцварош перебрался в Легию в сентябре 2021-го за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы. В феврале 2024-го стал игроком Дунайской Стреды, которую покинул 30 июня в статусе свободного агента. За сборную Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч.

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