Украинский полузащитник Игорь Харатин может перейти в Елимай, сообщает Sport Plus Qazaqstan.

Экс-защитник Полесья официально перебрался в Первую лигу

По информации источника, услуги 29-летнего украинца были предложены казахскому клубу, ведь тот хочет усилить полузащиту команды.

К слову, сейчас Елимай в турнирной таблице чемпионата Казахстана идет с 19-ю очками пятым (после 12 матчей).

Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. После 2 лет в Ференцвароше перебрался в Легию в сентябре 2021-го за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы. В феврале 2024-го стал игроком Дунайской Стреды, которую покинул 30 июня в статусе свободного агента. За сборную Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Харатина является Колос.

Карпаты разбили Минай, Рух спасся с европейским середняком, Вирт пострадал от экс-команды: спарринги клубов УПЛ