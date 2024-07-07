Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко засветился в крутой компании на чемпионате Европы в Германии.

Украинский экс-полузащитник сейчас работает президентом профсоюза футболистов Нидерландов. Левченко присутствовал на матче "оранье" против Турции (2:1).

Куман оценил выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024 – он назвал команду, с которой хочет сыграть в финале турнира

В своих соцсетях хавбек поделился фотографией с Уэсли Снейдером, Роном Вларом, Ароном Винтером и Гералдом Ваненбургом. Все в разные годы играли за сборную Нидерландов, а Винтер и Ваненбург представители поколения, которое выигрывало чемпионат Европы в 1988 году.

Напомним, что Нидерланды впервые с 2014 пробились в полуфинал крупного турнира. Команда Кумана сыграет против Англии 10 июля.

Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией