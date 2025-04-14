Пресс-служба казахского Ордабасы сообщила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Евгением Макаренко. Детали расторжения соглашения не разглашаются, однако наш земляк оставил под постом о своем уходе интересный месседж.

Зубков дублем принес победу Трабзонспору – видео голов украинца

"Спасибо всем за время в клубе. Жаль, что прощание оказалось не таким, каким могло бы быть. Иногда формулировка "по соглашению сторон" – это просто удобная ширма. Желаю команде стабильности и честности в будущем. Спасибо тем, кто был рядом по-настоящему", – написал Макаренко.

Напомним, 33-летний Макаренко – воспитанник Динамо (за первую команду выступал в 2012-2017 годах). Отправлялся в аренду в закарпатскую Говерлу. В августе 2017 года перебрался за границу, где выступал за бельгийские Кортрейк и Андерлехт, а также венгерский Фехервар.

К Ордабасы присоединился летом 2023 года в статусе свободного агента (в 44-х матчах забил 4 гола и отдал 2 ассиста). Также в его активе 15 матчей за национальную сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

К слову, ранее Ордабасы покинули еще двое украинцев – нападающий Артем Беседин, который сейчас выступает за чешский клуб Лишень и защитник Игорь Пластун, который перешел в бельгийский Эйпен.

Киримлы в футболе: форвард получил квартиру за гол в Лиге чемпионов, хавбек шокировал Луческу дублем, экс-агент Яремчука