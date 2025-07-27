Во 2-м туре чемпионата Польши Лехия на своем поле уступила Леху (3:4). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Польша, Экстракляса, 2-й тур

Лехия Гданьск – Лех – 3:4

Голы: Бобчек, 22, 30, 87 – Тордарсон, 48, Шимчак, 55, Скрипчак, 64, Исхак, 70

Нереализованный пенальти: Исхак, 13 (Лех)

Кухаревич отметился голом за Слован во втором матче подряд

Во втором туре польской Экстраклясы гданьская Лехия принимала действующего чемпиона страны – Лех. Уже к середине тайма хозяева сенсационно побеждали соперника со счетом 2:0 – дублем отметился Бобчек (на 13-й минуте гости не реализовали пенальти). Сразу после перерыва Лех сократил отставание, а затем забил еще трижды. На последних минутах Лехия возродила интригу, однако зацепиться хотя бы за ничью так и не смогла.

Приятно, что очередной результативным действием отметился украинский полузащитник Иван Желизко – он отдал элегантный пас за спины защитников и Бобчека, помог последнему оформить хет-трик.

К слову, в составе гданьцев, кроме Желизка, весь матч на поле провели еще два украинца – защитник Максим Дячук (оба заработали по "горчичнику") и форвард Богдан Вьюнник (отыграл 73 минуты).

После 2-х туров Лехия в турнирной таблице Экстраклясы идет на последней строчке без очков.