Француз повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет, сообщает L’Equipe. Последний раз Насри выходил на поле еще два года назад, когда выступал за Андерлехт.

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"Один эпизод сильно навредил мне и изменил отношение к футболу: моя дисквалификация (пропускал 1,5 года за допинг.) Я постиг, что это более чем несправедливо, ведь на самом деле я не принимал никаких допинговых препаратов. Это была просто инъекция витаминов, потому что я был болен. Это оттолкнуло меня от самого себя. Все пошло не так, как планировалось. Затем сезон был остановлен из-за Covid-19. Я уже не хотел играть, ни один вызов меня не впечатлил", – объяснил свое решение Насри.

Добавим, что хавбек является воспитанником Марселя. Также он играл за лондонский Арсенал, Манчестер Сити, Севилью, Вест Хэм (пересекался с Ярмоленко), Антальяспор и Андерлехт. В составе сборной Франции провел 41 матч, отметился 5 голами.

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