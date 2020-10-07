Полузащитник Хатем Бен Арфа снова будет выступать во французской Лиге 1.

Бордо на своем официальном сайте объявил о подписании 33-летнего игрока на правах свободного агента.

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Вторую половину прошлого сезона Бен Арфа провел за Вальядолид, однако не смог закрпитися в Испании – всего 5 матчей без единого результативного действия. Теперь именитый хавбек решил добавить еще один клуб в свою французскую коллекцию. Ранее он успел поиграть за Лион, Марсель, Ниццу, ПСЖ и Ренн.

Добавим, что в активе Бен Арфа также 15 поединков и 2 гола за национальную сборную Франции.

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