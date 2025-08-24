Болгария, Вторая лига

Фратия – Своге – 2:1

Голы: Маринов, 19, Брикнер, 50 – Гелин, 34

Экс-игрок Руха забил в европейском чемпионате – его команда идет на первом месте (ВИДЕО)

Фратия очень уверенно стартовала в чемпионате Болгарии, выиграв все пять матчей. Против Своге победу принес Брикнер, который оформил победный гол на 50 минуте.

Стоит заметить, что украинский полузащитник забивает во второй встрече подряд за Фратию. Он отмечался также в игре против Марека. К слову, Брикнер не единственный украинец в команде. В составе Фратии находится голкипер Геннадий Ганев, но он наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Иван Брикнер выступал ранее за Сумы, донецкий Олимпик, Рух, Львов, Альянс, а также поиграл в Казахстане и Польше, прежде чем оказаться в Болгарии.