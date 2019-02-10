Экс-хавбек Оболони Куценко перешел в Кешлу

Полузащитник Валерий Куценко стал игроком азербайджанской Кешлы.

Опытный украинец пополнил ряды Кешлы, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний Куценко заключил соглашение до конца сезона 2018/19. В новой команде он будет выступать под 32-м номером. Предыдущим клубом хавбека была молдавская Сперанца, в составе которой он сыграл 24 матча, в которых забил 1 мяч.

Валерий Куценко является уроженцем Кременчуга. На профессиональном уровне в Украине он играл за Днепр, Оболонь, Кривбасс, Ворсклу, Черноморец и Николаев. Также полузащитник выступал в Беларуси и Латвии.

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