33-летний хавбек в сентябре стал свободным агентом после прекращения сотрудничества с Бенфикой, за которую выступал с 2015-го, наиграв 129 матчей.

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Новым клубом Таарабта стал Аль-Наср из ОАЭ, где он будет выступать под 49 номером. Подробности сделки пока остаются в секрете. Новый клуб Аделя идет шестым в чемпионате, на один пункт опережая Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

Адель Таарабт является воспитанником Ланса, еще успел поиграть за Тоттенхэм, Фулхэм, Милан и Дженоа, но самым успешным был период выступлений за Квинз Парк Рейнджерс (164 матча, 34 гола и 42 ассиста).