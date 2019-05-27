Экс-хавбек Металлиста Гомес покорил Серию А и стал лучшим в топ-5 чемпионатах Европы – интересная статистика

Капитан Аталанты Алехандро Гомес помог своей команде завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона 2018/19 в Серии А.

Бывший хавбек Металлиста Алехандро Гомес, который сейчас выступает за Аталанту, стал одним из творцов исторического успеха своей команды. Накануне бергамаски завоевали бронзовые медали Серии А и впервые в своей истории пробились в Лигу Чемпионов.

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Этому достижению поспособствовала и феноменальная игра Гомеса. Аргентинец стал лидером чемпионата Италии по ряду статистических показателей: он получил звание лучшего ассистента первенства (12), создал наибольше "больших возможностей" (21) среди всех игроков Серии А.

А по количеству созданных шансов для партнеров – их у него 112 – аргентинец стал единоличным лидером в топ-5 чемпионатах Европы, сообщает Squawka.

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Напомним, Гомес выступал за Металлист в сезоне 2013/14, сыграв за харьковскую команду 21 матч и забив 3 гола.