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Экс-хавбек Металлиста Бланко роскошным голом вывел Портленд Тимберс в финал МЛС

14:51 40 Читати українською
Экс-хавбек Металлиста Бланко роскошным голом вывел Портленд Тимберс в финал МЛС
Себастьян Бланко / Фото Портленд Тимберс

Бывший легионер харьковского Металлиста Себастьян Бланко покоряет МЛС в составе Портленд Тимберс.

Портленд Тимберс разобрался со Спортинг КС (3:2) в финале Западной конференции и пробился в финал МЛС.

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Такого результата победители достигли не без помощи экс-хавбека харьковского Металлиста Себастьяна Бланко. Аргентинец отличился невероятным голом с дальней дистанции.

В финале МЛС Портленду будет противостоять Атланта Юнайтед. Поединок состоится 8 декабря.

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