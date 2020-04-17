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Экс-хавбек Манчестер Сити дисквалифицирован на 5 лет за договорной матч

12:28 117 Читати українською
Экс-хавбек Манчестер Сити дисквалифицирован на 5 лет за договорной матч
Диксон Этуху / The Sun Nigeria

Бывший полузащитник Манчестер Сити и ряда других английских команд Диксон Этуху отстранен от футбольной деятельности за попытку организовать договорной матч.

Экс-хавбек сборной Нигерии получил бан на 5 лет за попытку подкупа вратаря, сообщает Expressen.

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Этуху и его компаньон в 2017 году пытались заставить "сдать" матч второго кипера шведского АИКа Кенни Стаматопулоса. В прошлом году в ноябре за этот эпизод дуэт организаторов договорняка был осужден. Теперь Этуху наказал дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза, дисквалифицировав его до апреля 2025-го.

Диксон Этуху является воспитанником Манчестер Сити и провел за "горожан" 13 матчей в сезоне 2001/02. Также он выступал за Престон, Норвич, Сандерленд, Фулхэм, Блэкберн и АИК. В составе национальной команды Этуху принял участие в ЧМ-2010.

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Англия Диксон Этуху Диксон Этуху Кенні Стаматопулос Кенні Стаматопулос Манчестер Сити Манчестер Сити АИК АИК Договорные матчи
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