Бетис на официальном сайте объявил о годичной аренде полузащитника Софьяна Амрабата из Фенербахче.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа. 29-летний полузащитник сам настаивал на переходе в Бетис. "Зеленые" также усилили свой состав Антони, который играл с Амрабатом в Манчестер Юнайтед.

Софьян выступал за такие клубы Брюгге, Верона, Фиорентина. За Фенербахче он отыграл в 45 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

