Суонси 3 мая устроит проводы 35-летнему валлийцу в последнем туре Чемпионшипа против Оксфорд Юнайтед.

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"Это чрезвычайно сложно. Я не отнесся к этому легкомысленно, много времени потратил на размышления. Время пришло. Я принял решение на 100% около месяца назад. Я не был уверен, как сложатся последние несколько недель, как я восприму это, но на самом деле это был хороший период. Мне понравилось", – поделился Аллен.

Хавбек начинал и завершал карьеру в Суонси, с которым добыл единственный титул – победа в третьем дивизионе Англии 2007/08. Также были Рексем, Ливерпуль и Сток Сити. За национальную сборную Уэльса Аллен сыграл 77 матчей и отметился 2 голами. Главным успехом с "драконами" стал полуфинал Евро-2016.

Правда, украинцам Аллен запомнился не с лучшей стороны. В июне 2022 года он ударил по ноге Андрея Ярмоленко и должен был "привезти" пенальти в матче за выход на чемпионат мира. Впрочем, испанский рефери Матеу Лаос почему-то простил Джо, а Уэльс забрал путевку из-за досадного автогола Ярмоленко.

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