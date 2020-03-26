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Экс-хавбек Лацио и Наполи потерял отца из-за коронавируса

19:49 56 Читати українською
Экс-хавбек Лацио и Наполи потерял отца из-за коронавируса
Дарио Марколин / АР

Пандемия коронавируса продолжает наводить ужас на жителей Италии.

Очередной жертвой болезни стал отец экс-полузащитника Сампдории, Лацио, Наполи и ряда других клубов Серии А Дарио Марколина, информирует Corriere della Sera.

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75-летний Джанкарло Марколин находился в доме престарелых в родной Брешии. Среди жителей города выявлено уже 921 летальный случай коронавируса. Общее количество инфицированных в Италии почти достигло отметки 60 тысяч.

К слову, Дарио Марколин провел почти всю свою карьеру (с 1989 по 2004 годы) в Италии, наиграв более 250 поединков в Серии А. Сейчас он работает комментатором местного телеканала DAZN.

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