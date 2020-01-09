Экс-хавбек Карпат, который покинул Львов со скандалом, стал игроком уругвайского топ-клуба

Уругвайский полузащитник Кевин Мендес решил продолжить карьеру на родине.

Мендес в статусе свободного агента подписал контракт с Дефенсором, сообщает пресс-служба уругвайского клуба. Детали соглашения с 23-летним игроком не разглашаются.

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Дефенсор базируется в столице Уругвая, Монтевидео. Это один из трех самых именитых клубов страны. Однако в прошлом розыгрыше чемпионата занял лишь 9 место.

Добавим, что Карпаты еще в августе прошлого лета разорвали контракт с Мендесом, который сломал челюсть молодому игроку львовян. Он вернулся в Уругвай и до сих пор был без клуба. За Карпаты хавбек провел 15 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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