Кубок Хорватии, 1/16 финала

Уляник Пула – Осиек – 0:4

Голы: Чолина 10, Шопов 65, Петрусенко 86, Туре 87

Хлань оформил дебютные гол+пас за новый клуб – шедеврально приобщился к разгрому в Кубке (ВИДЕО)

Осиек одержал разгромную победу над Уляником Пула и вышел в 1/8 финала Кубка Хорватии. Третий гол гостей оформил Александр Петрусенко, для которого мяч стал дебютным за команду. Украинец классно открылся на передачу от партнера и пробил мимо голкипера.

К слову, Петрусенко летом присоединился к Осиеку. В прошлом году он выступал в составе Антальяспора. В последний раз Александр забивал аж в августе 2024 года, когда находился в хорватской Истре 1961. Тогда украинец отметился голом в ворота Горицы.

Напомним, что Петрусенко – воспитанник Динамо, впрочем, за первую команду так и не сыграл. Он выступал за такие клубы как Горняк-Спорт, Минай и венгерский Гонвед.

"Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии награждения – как это было