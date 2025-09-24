Экс-хавбек Динамо забил дебютный гол в европейском Кубке – украинец прервал летнюю засуху (ВИДЕО)
Полузащитник Осиека Александр Петрусенко помог своей команде разгромить соперника и выйти в следующий раунд Кубка Хорватии.
Кубок Хорватии, 1/16 финала
Уляник Пула – Осиек – 0:4
Голы: Чолина 10, Шопов 65, Петрусенко 86, Туре 87
Осиек одержал разгромную победу над Уляником Пула и вышел в 1/8 финала Кубка Хорватии. Третий гол гостей оформил Александр Петрусенко, для которого мяч стал дебютным за команду. Украинец классно открылся на передачу от партнера и пробил мимо голкипера.
К слову, Петрусенко летом присоединился к Осиеку. В прошлом году он выступал в составе Антальяспора. В последний раз Александр забивал аж в августе 2024 года, когда находился в хорватской Истре 1961. Тогда украинец отметился голом в ворота Горицы.
Напомним, что Петрусенко – воспитанник Динамо, впрочем, за первую команду так и не сыграл. Он выступал за такие клубы как Горняк-Спорт, Минай и венгерский Гонвед.
