Косово, Суперлига, 26-й тур

Дрита – Гьилани – 4:0

Голы: Айзерай, 14, Броя, 17, Манай, 22, Костышин, 43

Удаление: 90+3

Украинский полузащитник Дриты Денис Костышин забил свой второй гол за команду из Косова. Его команда в рамках 26-го тура чемпионата разгромила в дерби Гьилани.

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Вопрос о победителе матча был снят еще в первом тайме, хозяева поля забили 3 гола в течение десяти минут игры. Четвертым и последним голом в матче отметился украинец – Костышин получил хороший пас от партнера, оторвался от защитника и пробил в нижний угол ворот команды соперника.

В итоге, Дрита довела матч до уверенной победы – 4:0. Команда Дениса Костышина с хорошим отрывом от ближайших преследователей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Косово. У клуба 57 очков, у Балкани, который идет вторым – 43.

Напомним, Денис Костышин перешел в клуб из Косово в феврале 2025 года. Предыдущей командой полузащитника была Александрия.