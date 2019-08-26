Экс-хавбек Динамо Велозу отличился феерическим голом в Серии А со штрафного, перебросив необычную стенку

Капитан Вероны Мигель Велозу не утратил навыки шикарно пробивать штрафные удары.

В первом туре чемпионата Испании Верона на своем поле принимала Болонью. Хозяев на поле с капитанской повязкой вывел экс-игрок Динамо Мигель Велозу.

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На 37 минуте матча португалец сделал счет 1:1 ударом со штрафного. Велозу сильно и точно пробил в ближнюю "девятку", перебросив необычную стенку, снизу которой лежал игрок соперника.

Велозу стал игроком Вероны

Напомним, португальский полузащитник выступал за Динамо в течение 2012-2016-х годов. За это время футболист сыграл 127 матчей, забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.