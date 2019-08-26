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Экс-хавбек Динамо Велозу отличился феерическим голом в Серии А со штрафного, перебросив необычную стенку

10:33 207 Читати українською
Экс-хавбек Динамо Велозу отличился феерическим голом в Серии А со штрафного, перебросив необычную стенку
Мигель Велозу / Верона

Капитан Вероны Мигель Велозу не утратил навыки шикарно пробивать штрафные удары.

13’ Павел Давидович
37’ Мигель Велозу
 
Никола Сансоне 15’
13’ Павел Давидович
15’ Никола Сансоне
37’ Мигель Велозу

В первом туре чемпионата Испании Верона на своем поле принимала Болонью. Хозяев на поле с капитанской повязкой вывел экс-игрок Динамо Мигель Велозу.

Малиновский дебютировал за Аталанту победой над СПАЛом в первом туре Серии А

На 37 минуте матча португалец сделал счет 1:1 ударом со штрафного. Велозу сильно и точно пробил в ближнюю "девятку", перебросив необычную стенку, снизу которой лежал игрок соперника.

Велозу стал игроком Вероны

Напомним, португальский полузащитник выступал за Динамо в течение 2012-2016-х годов. За это время футболист сыграл 127 матчей, забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.

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Италия Мигель Велозу Мигель Велозу Динамо Киев Динамо Киев Верона Верона Видеоновости Верона - Болонья
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