Как сообщает Запорожская областная ассоциация футбола, полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук занял должность советника.

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"Я благодарен за доверие. Запорожский регион – мой дом, и для меня это не формальная роль, а возможность приобщиться к построению качественной футбольной среды", – цитирует Сергея Сидорчука ассоциация.

Полузащитник будет помогать в формировании футбольной философии региона, выстраивании связей между футбольным сообществом и в интеграции молодежи во взрослый футбол.

Напомним, Сергей Сидорчук – воспитанник запорожского Металлурга. Долгое время выступал за Динамо, а в 2023 году перебрался в Вестерло.

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