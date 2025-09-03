– Вы имеете какую-то травму?

– Еще восстанавливаюсь после ДТП.

Колос официально попрощался с воспитанником Динамо

– О вашем ДТП в СМИ звучала лишь поверхностная информация. При каких обстоятельствах оно произошло?

– Это произошло на Западе Украины. Мы возвращались домой из отпуска и произошло ДТП. Только я немного пострадал. Слава Богу, с женой и ребенком все хорошо.

– Вы получили какие-то повреждения, которые пока не позволяют вам заниматься профессиональным спортом?

– Есть повреждения, которые необходимо залечить. Были сломанные ребра. Чтобы быть полностью готовым к тренировкам в группе, занимаюсь с реабилитологом.

– Известны ли хотя бы ориентировочные сроки вашего возвращения?

– Я думаю, может быть так, что уже в октябре смогу заниматься в общей группе, если найду себе к этому моменту клуб. Так планирую. Как будет – увидим.

– То есть вы выбыли не надолго. Неужели не было возможности остаться в Колосе?

– Да ну, блин, я не хочу, знаете, сейчас это как-то поднимать. Потом позже все расскажу – из-за чего и как ушел. Но точно не сейчас. Я не хочу об этом говорить.

– На какой срок был рассчитан ваш контракт с Колосом?

– До конца года.

– Это была ваша инициатива уйти?

– Это была не моя инициатива. Так сложилось. Я же говорю, что сейчас не хочу рассказывать подробности. Сейчас это не ко времени, – лаконично сказал Павел в комментарии Украинскому футболу.

Отметим, что примерно два месяца назад Ориховский попал в ДТП.

Напомним, что Павел Ориховский является воспитанником Динамо. Он находился на контракте с "бело-синими" с 2015 по 2019 год, сыграв 7 матчей за главную команду, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также футболист выступал за Черноморец и Рух.

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана