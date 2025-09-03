Экс-хавбек Динамо прокомментировал разрыв контракта с Колосом после попадания в ДТП: "Это была не моя инициатива"
Украинский полузащитник Павел Ориховский поделился подробностями неожиданного завершения сотрудничества с ковалевским Колосом.
– Вы имеете какую-то травму?
– Еще восстанавливаюсь после ДТП.
Колос официально попрощался с воспитанником Динамо
– О вашем ДТП в СМИ звучала лишь поверхностная информация. При каких обстоятельствах оно произошло?
– Это произошло на Западе Украины. Мы возвращались домой из отпуска и произошло ДТП. Только я немного пострадал. Слава Богу, с женой и ребенком все хорошо.
– Вы получили какие-то повреждения, которые пока не позволяют вам заниматься профессиональным спортом?
– Есть повреждения, которые необходимо залечить. Были сломанные ребра. Чтобы быть полностью готовым к тренировкам в группе, занимаюсь с реабилитологом.
– Известны ли хотя бы ориентировочные сроки вашего возвращения?
– Я думаю, может быть так, что уже в октябре смогу заниматься в общей группе, если найду себе к этому моменту клуб. Так планирую. Как будет – увидим.
– То есть вы выбыли не надолго. Неужели не было возможности остаться в Колосе?
– Да ну, блин, я не хочу, знаете, сейчас это как-то поднимать. Потом позже все расскажу – из-за чего и как ушел. Но точно не сейчас. Я не хочу об этом говорить.
– На какой срок был рассчитан ваш контракт с Колосом?
– До конца года.
– Это была ваша инициатива уйти?
– Это была не моя инициатива. Так сложилось. Я же говорю, что сейчас не хочу рассказывать подробности. Сейчас это не ко времени, – лаконично сказал Павел в комментарии Украинскому футболу.
Отметим, что примерно два месяца назад Ориховский попал в ДТП.
Напомним, что Павел Ориховский является воспитанником Динамо. Он находился на контракте с "бело-синими" с 2015 по 2019 год, сыграв 7 матчей за главную команду, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также футболист выступал за Черноморец и Рух.
Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана