Александр Петрусенко покинул недавно Антальяспор. Турецкий клуб имеет задолженность перед игроком 4,5-5 месяцев.

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Как сообщает официальный сайт Осиека, Петрусенко на правах свободного агента присоединился к команде, подписав контракт на три года. Александр не впервые будет играть в Хорватии. Ранее он защищал цвета Истры. Петрусенко также интересовались Риека и Хайдук.

Александр – воспитанник Динамо. Впрочем, за первую команду так и не сыграл. Петрусенко выступал за такие клубы как Горняк, Минай и Гонвед.

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