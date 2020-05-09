Экс-хавбек Динамо объяснил, почему не смог пробиться в основу киевлян

Полузащитник ковалевского Колоса Вадим Милько вспомнил период выступлений за киевское Динамо.

"Реально ли было в мое время в Динамо пробиться в основную команду? В этой жизни, в принципе, все реально. Но в то время у Динамо было большое количество легионеров. Один пример – бывало так, что за команду Динамо-2, за которую я выступал, в матче в старте выходило восемь-девять игроков из первой команды и два-три молодых.

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Ранее столько футболистов можно было "спускать" из основы. Поэтому понятно, что в то время было гораздо сложнее закрепиться в основе молодому игроку, чем сейчас. И еще такой момент – когда мы, молодые, приходили тренироваться с первой командой – мы тушевались. Пасовали надежнее – ближнему, а не вперед. Играли проще, вместо того, чтобы взять инициативу и пробить по воротам. Потому что рядом с тобой Белькевич, Ребров, Хацкевич. А сейчас мне кажется, что я бы поступил иначе – был бы наглее, напористее", – сказал Милько в комментарии официальному сайту ковалевского клуба.

Напомним, Вадим – воспитанник молодежной команды Динамо. Находился в структуре "бело-синих" с 2002 по 2008 годы. За главную команду киевлян в УПЛ дебютировал в июне 2007 года против Арсенала. Еще одну игру за "основу" провел в сезоне 2008/09 против Нефтяник-Укрнафты.

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