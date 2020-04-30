toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Экс-хавбек Динамо молил Бога сыграть за Интер и Арсенал – судьба ответила иронией

19:42 23 Читати українською
Экс-хавбек Динамо молил Бога сыграть за Интер и Арсенал – судьба ответила иронией
Сергей Коновалов / Фото ФК Севастополь

Бывший игрок Динамо Сергей Коновалов мечтал покорять топ-чемпионаты.

"Был в киевском Динамо такой игрок – Сергей Коновалов. Не был заметен из-за Шевченко и Реброва. Но он кладець всяких историй.

"После инцидента Суркис вызвал меня в кабинет", – экс-легионер Динамо рассказал о стычке с Сабо

Однажды на сборах в Израиле Динамо приехало в Иерусалим. На экскурсию. Коновалов уже знал, что нужно делать, и пошел к Стене Плача с запиской: "Хочу сыграть за Арсенал, Интер или Барселону".

Сыграл. За Арсенал (Киев) и Интер (Баку). Справедливости ради – он сам над собой смеется. Много лет. Но мысли – материальны", – рассказал в своем Telegram-канале известный комментатор Алексей Андронов.

Напомним, Коновалов имел контракт с Динамо в 1994-2003 годах, но не смог закрепиться в первой команде, поэтому много времени провел в аренде и второй команде киевлян.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
Почеттино получит космическое увеличение зарплаты, если возглавит Ньюкасл – сумма поражает
13:34
237
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Арсенал К Арсенал К Арсенал Арсенал Интер Интер Барселона Барселона Интер Баку Интер Баку Алексей Андронов Сергей Коновалов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
26
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук