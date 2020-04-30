Экс-хавбек Динамо молил Бога сыграть за Интер и Арсенал – судьба ответила иронией

Бывший игрок Динамо Сергей Коновалов мечтал покорять топ-чемпионаты.

"Был в киевском Динамо такой игрок – Сергей Коновалов. Не был заметен из-за Шевченко и Реброва. Но он кладець всяких историй.

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Однажды на сборах в Израиле Динамо приехало в Иерусалим. На экскурсию. Коновалов уже знал, что нужно делать, и пошел к Стене Плача с запиской: "Хочу сыграть за Арсенал, Интер или Барселону".

Сыграл. За Арсенал (Киев) и Интер (Баку). Справедливости ради – он сам над собой смеется. Много лет. Но мысли – материальны", – рассказал в своем Telegram-канале известный комментатор Алексей Андронов.

Напомним, Коновалов имел контракт с Динамо в 1994-2003 годах, но не смог закрепиться в первой команде, поэтому много времени провел в аренде и второй команде киевлян.

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