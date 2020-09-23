"Сложно сказать, кто сильнее: Гент или АЗ. Но параллели провести можно. Думаю, что АЗ немного сильнее. Но нельзя забывать, что Гент – добротная команда. Она не в лучшей форме сейчас находится. Думаю, что сейчас самое время для киевского Динамо, чтобы обыграть Гент.

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Фаворит матча? Я бы воздержался от прогнозов. Тактически Динамо играло очень правильно с АЗ. Похоже киевляне действовали и в Суперкубке с Шахтером. Здесь видна рука Луческу. Румынский специалист – опытный тренер, и здесь я вижу очевидное преимущество в Динамо. Думаю, Мирча приготовит сюрпризы для своего молодого коллеги из Гента", – цитирует Сергея Серебренникова Sport Arena.

Напомним, уже сегодня, 23 сентября, Динамо на выезде сыграет первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против Гента. Начало встречи в 22:00.

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