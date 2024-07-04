Многолетний капитан Колоса Вадим Милько объявил о завершении карьеры игрока, сообщает официальный сайт ковалевцев.

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37-летний полузащитник – воспитанник киевского Динамо. Выступал за Динамо-3 и Динамо-2. За главную команду дебютировал в июне 2007 года против киевского Арсенала. Успел поиграть за Харьков, Зарю, Ворсклу, белорусские Белшину и Слуцк, Верес и Колос.

Всего в элитном дивизионе провел 205 матчей, забив 20 мячей. Вызывался во все юношеские и молодежные сборные Украины (от U-16 до U-21).

В Колос Милько перешел летом 2017 года, проведя за команду в целом 177 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 5 ассистов (дослужился до капитанской повязки). В 2022-м и 20223-м годах признавался игроком года в ковалевской команде. После завершения карьеры он будет работать в тренерском штабе команды Колос U-19.

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