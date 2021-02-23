Ростов на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта по обоюдному согласию. Хавбек попросил отпустить его в родную Финляндию по семейным обстоятельствам.

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С 2008 по 2011 годы Еременко успешно выступал за киевское Динамо, из которого перебрался в Рубин. Финн сменил несколько российских клубов (ЦСКА, Спартак, Ростов), а также успел вляпаться в допинг-скандал. Полузащитник отбыл 2 года (2016 – 2018) дисквалификации и даже смог возобновить карьеру.

Добавим, что в текущем сезоне 33-летний Еременко провел за Ростов 18 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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